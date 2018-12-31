РИАМО - 31 дек. Пожар произошел в квартире дома на улице Мира в подмосковной Дубне, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 11:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Дубна, улица Мира, дом 14.

«В 11:14 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.