РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В подмосковных Люберцах прошли соревнования «Самый выносливый бицепс», по итогам определились три победителя в разных категориях, сообщил в Instagram-аккаунте председатель Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Александр Сметанин.

Тридцатого декабря в поселке Томилино Люберец на стадионе «Урожай» в микрорайоне Птицефабрика впервые прошло открытое предновогоднее соревнование «Самый выносливый бицепс городского округа Люберцы» на кубок группы компаний «IP-HOME» в поднятии штанги весом 30 килограммов на бицепс на количество раз.

«Денис Шамин занял первое место в категории до 80 килограммов, он поднял штангу 54 раза. Сергей Чуприна одержал победу в категории до 90 килограммов, штангу он поднял 80 раз», - сказал Сметанин.

Он добавил, что Денис Ларичев победил в категории свыше 90 килограммов, он поднял штангу 60 раз.