РИАМО - 31 дек. Для мужчины, который признался в убийстве столичной автомобилистки по дороге из Москвы в Тулу, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мещанского суда Москвы.

«В Мещанском суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года обвиняемому Виталию Чикиреву 1979 года рождения по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство – ред.)», - сказал собеседник агентства.

Вечером 23 декабря 29-летняя женщина направилась из Москвы в Тулу на личном автомобиле Audi. Оказалось, что она нашла через сервис попутчика, который подсел в машину в районе одной из станций метро на юге Москвы. После этого Audi продолжила движение в сторону Московской области, однако затем женщина перестала выходить на связь с родными. На следующий день ее супруг обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении жены. Мужчина-попутчик был задержан. По факту безвестного исчезновения женщины расследуется уголовное дело по признакам убийства.

Задержанный мужчина - житель города Серпухова 1979 года рождения. На допросе он признался в убийстве автомобилистки, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе в Московской области.

Видео допроса подозреваемого в убийстве московской автомобилистки>>