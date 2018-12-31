РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 дек. В Пестовском парке микрорайона Железнодорожный Балашихи на Рождество состоится первое мероприятие, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Часть территории парка была открыта 30 декабря для возможности участия жителей и гостей горокруга в новогодних и рождественских мероприятиях.

«Это стало завершением первого этапа в рамках комплексного благоустройства Пестовского парка. На центральной сцене парка 7 января (2019 - ред.) для гостей и жителей Балашихи мы организуем культурно-развлекательную программу», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в Пестовском парке оборудовали две детские площадки, песочницу и амфитеатр с новогодней елкой для проведения праздничных мероприятий. Также на территории парка проложили пешеходные дорожки площадью около 6 тысяч квадратных метров, провели уличное освещение и установили около 40 скамеек и урн.

Ранее сообщалось, что второй этап благоустройства Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе планируют завершить летом 2019 года.