РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Каток в главном парке городского округа Подольск имени Виктора Талалихина будет работать в сокращенном режиме 31 декабря и 1 января, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Обращаем внимание на изменения в работе катка в парке имени Виктора Талалихина. В предпраздничный день, 31 декабря, каток работает до 19:00. В Новом году, 1 января, он будет работать с 15:00 до 23:00», - сказал сотрудник.

Со 2 января режим работы катка уже обычный - с 12:00 до 23:00, и так все праздники. «Кофейня в парке» 31 декабря и 1 января работать не будет, со 2 января режим работы будет обычным - с 11:00 до 20:00.