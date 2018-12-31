РИАМО - 31 дек. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на 1 января из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 1 января.

Такой же уровень опасности объявили на территории Центрального федерального округа, кроме Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей.

Во вторник днем в столице и области ожидается от минус 5 до минус 3 градусов. Местами ожидается небольшой снег, метель и гололедица. Ветер будет дуть южного и юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду.