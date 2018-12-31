РИАМО - 31 дек. В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержали гражданина США Пола Уилана, сообщается на сайте ФСБ Росcии.

Задержание произошло 28 декабря.

«Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ», - говорится в сообщении.

По данному делу проводятся необходимые следственные действия.