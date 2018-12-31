РИАМО - 31 дек. Порядка 40 тысяч бесплатных «театральных» открыток подготовили для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре Москвы, жители и гости столицы могут отправить эти открытки друзьям и близким в другие регионы страны, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В понедельник, а также 1 и 2 января у посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» будет возможность поздравить друзей и близких со всей России, отправив им новогоднюю открытку непосредственно с праздничных площадок! А так как в этом году все фестивали цикла «Московские сезоны» посвящены театру - Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» подготовил для москвичей и туристов специальные театральные открытки», - говорится в сообщении.

Все три праздничных дня «Новогодняя почта» будет работать на Тверской улице на пересечении с улицей Охотный ряд и на переходе от Манежной площади к площади Революции возле ледяной горки. Открытки с уже наклеенными марками посетителям выдают бесплатно, отправить их можно в любой регион России.

«Тем, кто никогда не отправлял открытки, не знает, как правильно написать почтовый адрес (и тем, кто забудет взять с собой ручку или карандаш) - обязательно помогут сотрудники «Новогодней почты» - снеговики-почтовики», - добавляется в материале.

На фестивале также работает детская «Рождественская почта» на Тверской площади. С этой площадки можно бесплатно отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг. После наступления Нового года открыткой можно будет поблагодарить его за подарки или же загадать желание к следующему Новому году. Ежедневно с площадки на Тверской площади ребята отправляют 250-350 писем.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.