РИАМО - 31 дек. Тело человека с колото-резаным ранением обнаружили в квартире в подмосковных Люберцах, по подозрению в убийстве задержали собутыльника убитого, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 30 декабря в 03:31 в квартире дома №13 на улице Южная в Люберцах с колото-резаным ранением обнаружен труп мужчины.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции хозяин квартиры 1978 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».