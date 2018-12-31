РИАМО - 31 дек. На улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуеве произошел пожар на складе, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 10:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, улица Стачки 1885 года, дом 6.

«По прибытии первого пожарного подразделения ПЧ-24 проведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров. В 11:25 - локализация пожара на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 21 единица техники и 71 человек, в том числе от МЧС: 11 единиц техники и 37 человек.