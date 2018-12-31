РИАМО - 31 дек. Мужчину с колото-резаным ранением живота госпитализировали в подмосковном Щелкове, он получил ранение в ходе ссоры от собутыльника, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 декабря в 20:15 с улицы Советская в Щелкове бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции пожилой мужчина 1960 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.