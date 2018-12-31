Вечером 23 декабря 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. До настоящего времени местонахождение последней не известно. В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина. Впоследствии он был задержан. По факту безвестного исчезновения женщины расследуется уголовное дело по признакам убийства.