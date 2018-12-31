РИАМО - 31 дек. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения московской автомобилистки передали на расследование в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщается на сайте СК РФ.

Вечером 23 декабря 29-летняя женщина направилась из Москвы в Тулу на личном автомобиле Audi. Оказалось, что она нашла через сервис попутчика, который подсел в машину в районе одной из станций метро на юге Москвы. Впоследствии мужчина был задержан. По факту безвестного исчезновения женщины расследуется уголовное дело по признакам убийства.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины в Москве передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», - говорится в сообщении.

Задержанный мужчина - житель города Серпухова 1979 года рождения. На допросе он признался в убийстве автомобилистки, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе в Московской области.

Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, ведутся поиски тела женщины.

Видео допроса подозреваемого в убийстве московской автомобилистки>>