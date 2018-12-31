РИАМО - 31 дек. Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению московской автомобилистки, признался в ее убийстве и рассказал, что спрятал труп в лесополосе в Подмосковье, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Вечером 23 декабря 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. Оказалось, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина. Впоследствии он был задержан. По факту безвестного исчезновения женщины расследуется уголовное дело по признакам убийства.

«Мужчина 1979 года рождения, житель города Серпухова Московской области, на допросе признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе Московской области», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами продолжают поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела женщины.