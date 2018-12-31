РИАМО - 31 дек. Власти Подмосковья работают над доступностью цен на ярмарках и местах народных гуляний в рамках программы «Зима в Подмосковье», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача - сделать максимальное количество мест, где жители и гости огромного региона смогут комфортно проводить и каникулы, и новогодние каникулы, мы стараемся эти места «намагнитить», разрекламировать, чтобы работали места питания, туалеты, была доступность с точки зрения цены. Все это входит в нашу работу. Мы помогаем малому и среднему бизнесу, который работает в сферах, связанных с отдыхом, рекреацией», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе есть большая программа по рекреации в лесах.

«Большие традиции спортивные в Подмосковье, наша задача - максимально создавать условия», - заключил Воробьев.

В новогодние каникулы в Подмосковье пройдет множество мероприятий для жителей и гостей региона. Так, на новогодних каникулах подмосковные театры и другие культурные организации организуют показы более 40 спектаклей, концертов и других представлений. Жители Московской области смогут посмотреть представления Московского губернского театра, Московского областного театра драмы и комедии, Московского областного театра кукол, Московского областного театра юного зрителя и других.

Кроме того, в регионе реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.