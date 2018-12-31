РИАМО - 31 дек. Труп неизвестного мужчины обнаружили на улице Ленина в подмосковном Реутове, тело отправили для исследования в морг, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«30 декабря в 17:10 на улице Ленина в Реутове без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 45-55 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. По данному факту проводится проверка.