РИАМО - 31 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил новогодний подарок 11-летней Валерии Сайковой из Одинцовского района, которая попросила у Деда Мороза беспроводной микрофон, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

27 декабря перед заседанием Госсовета в Кремле Воробьев принял эстафету президента России Владимира Путина «Мечтай со мной» и сорвал с новогодней елочки бумажные шары с мечтами трех тяжелобольных детей.

«Это идея нашего президента. Мне досталось три шара на кремлевской елке, первый подарок мы сегодня сделали, это микрофон для очаровательной девочки, которая прекрасно поет. И она попросила у Деда Мороза микрофон, чтобы этот талант раскрывать. Так получилось, что Дед Мороз ей помог», - сказал Воробьев.

Глава региона встретился с семьей девочки в кафе в парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцовском районе. Ранее в понедельник Воробьев дал в парке старт 50-й юбилейной Манжосовской лыжной гонке.

Валерия Сайкова увлекается пением и мечтает стать профессиональной певицей, поэтому попросила у Деда Мороза беспроводной микрофон. Девочка неоднократно становилась победительницей региональных и всероссийских творческих конкурсов, а в 2017 году получила именную стипендию губернатора Московской области.