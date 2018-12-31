РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме в поселке Дубровицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 30 декабря в 20:06 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Подольск, поселок Дубровицы. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 23:44. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении принимали участие четыре единицы техники и 13 человек.