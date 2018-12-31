РИАМО - 31 дек. Молодежная сборная России по хоккею одержала третью победу подряд на чемпионате мира в Ванкувере, одолев сборную Швейцарии, сообщает Газета.ru.

«Сборная России под руководством Валерия Брагина одержала третью подряд победу на молодежном чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Швейцарии (7:4). Матч получился драматичным, а победа — волевой. Уже в начале игры российские хоккеисты пропустили две шайбы, затем отыграли одну, но во втором периоде пропустили снова», - говорится в сообщении.

Когда российская команда восстановила равновесие, швейцарцы заработали в одном моменте сразу два буллита, но не реализовали свои шансы. Молодые российские хоккеисты смогли отличиться, когда у них было на площадке на одного игрока меньше, после чего дожали в третьем периоде.

«Начали плохо, но потом собрались и забили семь голов. Так получилось, что швейцарцы забили быстрый гол, потом еще один. С 0:2 тяжело отыгрываться, хорошо, что переломили ход встречи. Просто играли в свою игру, показали характер», — отметил отличившийся в меньшинстве Кирилл Слепец.