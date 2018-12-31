РИАМО - 31 дек. В столице местами наблюдается дымка, видимость на дорогах составляет от 2 до 6 километров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утро последнего дня уходящего года встретило москвичей пасмурной, сырой и теплой погодой. В 9:00 на опорной метеостанции столицы было минус 2,6 градуса, примерно столько же в районе ТСХА, в Тушине – минус 2,8, на Балчуге – минус 2,2. И лишь в районе МГУ столбик термометра находится у отметки минус 3,2 градуса. Ветер слабый.

«Осадков нет, лишь в районе МГУ идет небольшой мокрый снег. В большинстве районов города наблюдается дымка, видимость не превышает 4-6 километров, в районе Балчуга - 2 километров», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 89 %.