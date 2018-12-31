РИАМО - 31 дек. Мужчина, подозреваемый в убийстве автомобилистки по дороге из Москвы в Тулу, дал признательные показания, соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ.

Вечером 23 декабря 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. До настоящего времени местонахождение последней не известно. В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина. Впоследствии он был задержан. По факту безвестного исчезновения женщины расследуется уголовное дело по признакам убийства.

«В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел. Следователи СК Москвы проводят его допрос, задержанный дает признательные показания», - говорится в сообщении.

Как видно на видео, мужчина признается, что задержан за убийство женщины. Задержанный уточнил, что хотел ее ограбить. Он также утвердительно ответил на вопросы о признании вины и раскаянии.

Видео допроса подозреваемого в убийстве московской автомобилистки>>