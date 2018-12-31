РИАМО - 31 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт 50-й юбилейной Манжосовской лыжной гонке в парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцовском районе, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Манжосовская лыжня – одно из старейших соревнований в Московском регионе, его популярность растет с каждым годом. На соревнования собираются более тысячи любителей лыж в возрасте от двух до 90 лет. Самым массовым и зрелищным обычно становится масс-старт у мужчин на 18 километров. В этом году в гонке планируется участие 1,6 тысячи человек.

«Дорогие жители, гости, малыши, спортсмены, с наступающим Новым годом! Манжосовская лыжня - это очень добрая традиция, хочу пожелать всем успехов и всего самого-самого доброго. Пришло время дать старт началу гонки. Самые первые участники - 5-6 лет», - сказал Воробьев.

Глава региона также посетил новогоднюю ярмарку, которая открыта в парке имени Ларисы Лазутиной в рамках программы «Зима в Подмосковье».

Наряду с любителями спорта в гонках всегда принимают участие профессионалы — члены сборной России по беговым лыжам и биатлону, мастера спорта международного класса и олимпийские чемпионы. Многие из них неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала «манжосовки», например, Анатолий Акентьев, Лариса Лазутина, Тамара Раменская, Светлана Нагейкина, Александр Воронин, Михаил Ботвинов, Вячеслав Веденин, Михаил Девятьяров, Юлия Чепалова, Алексей Петухов, Александр Легков.