РИАМО - 31 дек. В следующем году научно-исследовательские институты Минобороны России начнут государственные испытания новейшего танка Т-14 «Армата», сообщает РИА Новости.

«В интересах Сухопутных войск разработан и завершает заводские испытания танк Т-14, созданный на универсальной платформе «Армата». Боевая машина в 2019 году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России», - отмечается в материале департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российская боевая машина «Армата» – это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

«Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта», - добавляется в сообщении.

Т-14 предназначен для боев в непосредственном соприкосновении с противником и поддержки наступления мотострелковых подразделений.