РИАМО - 31 дек. Матч между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо» завершился со счетом 2:1 в пользу столичной команды, сообщается на сайте ЦСКА.

Игра проходила в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве.

«Команда ЦСКА в последнем матче уходящего года одержала победу над «Торпедо» и встречает 2019 год на первой строчке таблицы КХЛ», - говорится в сообщении.

Гости, не пропустив в первом периоде, открыли счет в середине второго. Игрок «Торпедо» Варнаков смог «спрятать» бросок от вратаря и послал шайбу точно в левую «девятку» ворот. Но за 6 секунд до второго перерыва «армеец» Шалунов сравнял счет.

«В заключительной двадцатиминутке «армейцы» смогли реализовать большинство: Хансен после паса Марченко бросил в касание и поразил тот же верхний левый угол ворот, что и Варнаков», - добавляется в материале.