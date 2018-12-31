РИАМО - 31 дек. Прощание с умершим накануне статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Сергеем Аристовым состоится 2 января на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте министерства транспорта РФ.

30 декабря после тяжелой болезни ушел из жизни статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов.

«Прощание с Сергеем Алексеевичем и погребение пройдут 2 января 2019 года на Троекуровском кладбище города Москвы. Время будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Сергей Алексеевич навсегда останется образцом порядочности и благородства, умения найти компромисс и подобрать правильное слово для каждого человека», - уточняется в материале.

Сергей Аристов родился в 1955 году в деревне Обабково Курганской области. В 1980 году он окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». Он служил в Генеральной прокуратуре, в 2002 году стал статс-секретарем — заместителем министра путей сообщения, с 2004 года был заместителем министра транспорта России.