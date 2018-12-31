РИАМО - 31 дек. Статс-секретарь – заместитель министра транспорта России Сергей Аристов скончался после тяжелой болезни 30 декабря, сообщает Газета.ru.

«Транспортный комплекс России понес невосполнимую утрату. Жизнь Сергея Алексеевича была достойным примером служения Отечеству», - говорится в сообщении Минтранса.

Аристов умер 30 декабря.

Сергей Аристов родился в 1955 году в деревне Обабкова Курганской области. В 1980 году он окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». Он служил в Генеральной прокуратуре, в 2002 году стал статс-секретарем — заместителем министра путей сообщения, с 2004 года был заместителем министра транспорта России.