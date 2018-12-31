РИАМО - 31 дек. В воздушных гаванях московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» утром в понедельник задержали и отменили свыше 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» шесть рейсов задержали, еще 13 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали восемь рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» задержали и отменили по одному рейсу.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержали три рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.