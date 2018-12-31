РИАМО - 31 дек. В последний день уходящего года для москвичей и гостей столицы на фестивале «Путешествие в Рождество» покажут более 150 спектаклей, представления начнутся с 10:00, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«31 декабря на праздничных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» по всей столице москвичей и туристов ждет более 150 спектаклей. В рамках проекта «Золотая Маска в городе» на Тверской улице, а также на Красной и Манежной площадях пройдут яркие и зрелищные шоу российских и зарубежных уличных театров», - говорится в сообщении.

В Новопушкинском сквере прославленный фигурист Петр Чернышев представит премьеру ледового балета «Царевна-Лягушка». А на окружных площадках фестиваля лучшие театральные коллективы Москвы и других российских городов порадуют сказочными новогодними постановками.

«Зарядиться праздничной атмосферой можно будет с самого утра! На Тверской площади с 10:00 до 22:00 будет идти интерактивный перформанс по мотивам итальянской литературы: спектакли, познавательные викторины и увлекательные танцевальные номера. А в 14:00 и 17:00 здесь можно будет посмотреть спектакль уличного театра Happy People project», - уточняется в материале.

На сцене фестивальной площадки на площади Революции в 16:00 начнется шоу «Чудеса и куролесы» - праздничная и искрящая постановка, в которой есть место фантазии, великолепной музыке и сказочным превращениям. А в 18:00 здесь же можно посмотреть рождественскую сказку «Щелкунчик».

На Новом Арбате возле дома №15 взрослые и дети смогут поучаствовать в иммерсивных спектаклях, которые здесь будут идти весь день, а в 18:00 на эту площадку заглянут сказочные персонажи.

Интернациональная команда из Италии и Франции приглашает посмотреть постановку «Зимние феи» - познакомиться с ними можно будет на площадке между домами №№9 и 13 на Тверской улице (17:00, 18:30, 23:30). Конкуренцию феям составят не менее реальные волшебные великаны, шоу которых будет начинаться в 18:00, 19:30, 22:30, 23:30, 01:30.

«Между домами №№15 и 17 на Тверской улице есть все шансы познакомиться с самим Оле Лукойе, которого будут сопровождать драматические и цирковые артисты. Время встречи - 17:30, 23:00, 00:30 и 01:30. Шоу «Зазеркальные прогулки» подарит ощущение праздника по-итальянски (17:00, 19:00, 21:00). А ровно с боем курантов на этой площадке начнется яркое и увлекательное представление «Беспредел», - добавляется в сообщении.

Также на всех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» до 13 января гостей ждут вкусные угощения и теплые рождественские напитки, познавательные мастер-классы, зажигательные выступления музыкальных коллективов и артистов и, конечно, здесь можно будет купить подарки и сувениры.