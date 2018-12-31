РИАМО - 31 дек. Облачная погода и кратковременные снегопады ожидаются в Москве и Подмосковье, температура воздуха будет от минус 7 до минус 2 градусов, также ожидается повышенное атмосферное давление, сообщается в понедельник на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 7 до минус 2 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.

«В Москве и области основным неблагоприятным фактором будет повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления», - добавляется в материале.

Как предупреждают синоптики, высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. Некоторым людям, особенно пожилого возраста, может потребоваться медикаментозная поддержка.