РИАМО - 30 дек. Результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора показали, что воспитанники детских садов на юго-востоке Москвы получили кишечную инфекцию из-за плохого творога, производимого в Липецкой области, сообщает ТАСС.

Ранее объявили карантин в дошкольных группах московских школ №1357 и №2051, чтобы предотвратить распространение инфекции. По мнению родителей, причиной заболевания нескольких детей могла быть кишечная инфекция, однако ни один из директоров не подтвердил эту версию. После этого управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование.

«По итогам завершения проведения исследований было выявлено, что в материалах от больных обнаружены возбудители дизентерии. По результатам эпидемиологического расследования установлено, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением продукции из загрязненнего творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области», - говорится в сообщении ведомства.

На предприятии у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании.

Деятельность детских садов, где были зарегистрированы случаи заболеваний, приостановлена.

Кроме того, в отношении юридических и должностных лиц возбуждены административные дела. Суд вынес решение приостановить линию по производству творога предприятия.

«С 27 декабря новых случаев кишечной инфекции в детских учреждениях не зарегистрировано. Эпидемическая вспышка ликвидирована в максимально короткое время, в течение одного инкубационного периода. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, проведение комплекса санитарно- противоэпидемических мероприятий продолжается», - уточняется в материале.