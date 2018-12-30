РИАМО - 30 дек. В парке Победы на Поклонной горе в столице для москвичей и гостей города открыли IV новогодний фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва», говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля - общенациональной программы «В кругу семьи».

«Волшебный IV новогодний фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва» открыл свои двери всем желающим. <…> Будем радовать москвичей и гостей столицы до 13 января 2019 года в парке Победы на Поклонной горе», - говорится в сообщении.

На сцене были представлены четыре великие цивилизации. Гости фестиваля стали свидетелями древнеримских гладиаторских боев. Древняя китайская цивилизация поразила ярким шествием с драконом, сошедшего прямо со сцены, и утонченным традиционным танцем с веерами.

«А от российской цивилизации на сцене показали балет под классическую музыку Петра Ильича Чайковского в исполнении прекрасных балерин и их хрупкая красота не оставила равнодушным никого. После гости фестиваля перенеслись в Древнюю Грецию и не просто так, а на сам Олимп, где древнегреческие мифологические боги устроили дефиле», - добавляется в материале.

В завершении праздничного вечера в гости на «Ледовую Москву» приехал Дед Мороз из Великого Устюга и исполнил праздничную новогоднюю песню.

Каждый день на основной сцене фестиваля будет проходить шоу-программа, представляющая страны и народы великих цивилизаций, в 15:00, 17:00 и 19:00.

Кроме того, на площадке фестиваля заработал уличный театр «Экс» на необыкновенном шарабане – передвигающейся площадной телеге с колесом – артисты и акробаты на ходулях разыгрывают с гостями сцены из жизни того времени, вовлекая всех в свое карнавально-клоунадное действо.

«Открыли свои двери уникальные ледовые музейные комплексы, посвящённые Европейской, Индийской и Африканской цивилизации», - уточняется в сообщении.

Также на фестивале будет работать множество ледовых горок до 30 метров, которые каскадом спускаются с грандиозного 50-метрового ледового Кремля. А две большие 100-метровые горки откроются на днях.