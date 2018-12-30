РИАМО - 30 дек. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook повторно сообщила о том, что в МИД РФ не получали жалобы от корпорации BBC, сообщает Газета.ru.

Ранее телерадиокорпорация BBC сообщила на своем сайте, что обратилась в МИД России с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках.

«У BBC какая-то полная дезорганизация. Пишут, что направили в МИД жалобу. Звоним в корпункт: о какой жалобе идет речь, когда направляли? Ответ: не знаем, надо спрашивать в Лондоне. В каком Лондоне надо спрашивать? Полсотни человек в Москве от ВВС работают , и не могут разобраться, отправляли они жалобу или нет?» - написала Захарова.

Она также задалась вопросом, чем занимаются в России сотрудники корпорации и «кто у них принимает решения».