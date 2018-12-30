РИАМО - 30 дек. Загоревшийся частный дом потушили в деревне Праслово Можайского городского округа, в ликвидации пожара принимали участие 12 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 18:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Можайский городской округ, деревня Праслово, дом 42. Есть пострадавшие.

«В 19:13 - локализация. В 19:18 - локализация открытого горения. В 20:10 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники.