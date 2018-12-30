РИАМО - 30 дек. Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в 15-километровой гонке свободным стилем в Кубке мира в рамках «Тур де Ски», сообщает Газета.ru.

29 и 30 декабря в итальянском Тоблахе прошли первые два этапа 13-й в истории лыжной многодневки «Тур де Ски», приводящейся в рамках Кубка мира.

«Победу на дистанции в 15 километров свободным стилем одержал российский лыжник Сергей Устюгов, для которого эта гонка была лишь третьей в сезоне после практически полностью пропущенного прошлогоднего Кубка мира», - говорится в сообщении.

Накануне на «Тур де Ски» прошел спринт, где Устюгов стал всего лишь 24-м, поскользнувшись на финише четвертьфинального забега.

«Загадывать ничего не буду, это всего мой третий старт. Я очень рад, что сегодня удалось выиграть. Мне нравится выступать в Тоблахе. Мне нравится эта трасса, мне удается хорошо на ней выступать. Маленько вчера не повезло в спринте, но сегодня получилось», - отметил Устюгов.