РИАМО - 30 дек. В подмосковных Мытищах пьяный пассажир избил водителя автобуса из-за замечания о вызывающем поведении, пострадавший отказался подавать заявление в полицию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы «Мострансавто».

«Инцидент действительно был, после случившегося состояние водителя удовлетворительное. Водитель отказался подавать заявление в полицию, так как простил пассажира, который находился в нетрезвом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данный инцидент произошел в городском округе Мытищи.

По его словам, 29 декабря мужчина набросился на водителя из-за того, что тот сделал ему замечание из-за вызывающего поведения. Нетрезвый пассажир нанес ему удары по лицу. У пострадавшего сломан нос и зафиксированы ушибы лица.