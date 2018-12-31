РИАМО - 31 дек. Особый режим доступа граждан с обязательным досмотром будет действовать на улицах и площадях в центре столицы в новогоднюю ночь, будут работать 25 контрольно-пропускных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Единым пространством празднования Нового года станут улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк «Зарядье».

«Согласно концепции, на указанной территории за исключением парка «Зарядье» и площади Васильевский Спуск, вводится особый режим для доступа граждан с обязательной организацией досмотровых мероприятий силами ГУ МВД России по Москве. Здесь оборудованы девять основных контрольно-пропускных пунктов (улица Тверская со стороны Пушкинской площади, улица Большая Дмитровка у станции метро Охотный ряд, Театральный проезд, площадь Революции, улицы Никольская, Варварка, Моховая, площадь Васильевский Спуск у Храма Василия Блаженного)», – говорится в сообщении.

Кроме того, организованы 16 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. Все КПП оборудованы металлодетекторами.

Для обеспечения безопасности будет перекрыт проезд на улицах и в переулках, прилегающих к местам проведения основных мероприятий. Предусмотрено также перемещение припаркованного транспорта с привлечением автомашин-эвакуаторов.

«Все места проведения массовых мероприятий будут обследованы специалистами с применением необходимых технических средств и служебных собак. На особом контроле находятся выделенные и неэксплуатируемые зданий, а также вокзалы и международный аэропорт «Внуково». В обеспечении безопасности праздничных мероприятий задействованы значительные силы полиции», – добавляется в материале.

На 38 городских площадках запланировано проведение пиротехнических шоу. Для горожан организованы 76 специальных площадок для использования населением бытовой пиротехники.

В Москве с 2000 года действует распоряжение, в соответствии с которым продажа и употребление спиртных и алкогольных напитков в ходе массовых мероприятий исключены. Данные ограничения распространяются на все площадки празднования. Нормами законодательства продажа алкогольной продукции возможна только предприятиями общественного питания – ресторанами, кафе, барами.

Горожан и гостей столицы, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади, попросили не приносить с собой пиротехническую продукцию, так как это запрещено.

В небо столицы в ночь на 1 января 72 установки запустят свыше 10 тысяч салютных залпов, главными точками запуска станут Воробьевы горы и Поклонная гора. Основными пиротехническими элементами новогоднего шоу станут шары калибра 310 миллиметров, которые раскрываются на высоте около 350 метров. Широкий радиус разлета элементов создает красочные визуальные эффекты.

Также для жителей и гостей столицы подготовили более 30 площадок для пиротехнического шоу, посвященного Новому году, которое лучше всего будет видно в парке «Зарядье» и на Красной площади.