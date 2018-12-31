РИАМО - 31 дек. Новогодние мероприятия на Тверской улице в Москве начнутся днем в понедельник, улица будет пешеходной до 3 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здесь развернется огромная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Из-за этого Тверская улица будет закрыта до середины дня 3 января.

В этом году главная тема гуляний на Тверской – «Новый год моего детства». Оформление и культурную программу посвятили истории и традициям праздника в разные десятилетия – с 1950-х годов до наших дней. Четыре площадки развернутся от Козицкого переулка до Манежной площади, а также на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Каждую тематическую зону, символизирующую определенную эпоху, украсили семиметровые живые ели с уникальным дизайном.

В районе домов 15 и 17 (между Козицким и Вознесенским переулками) расположится площадка «Новый год в стиле 1950–1960-х». Елку здесь украсили в космической тематике. Дерево оформили фигурками космонавтов, спутников, ракет и другими игрушками, созданными в память о первом полете человека к звездам. Площадка между домами 9 и 13 (от Вознесенского до Газетного переулка) перенесет в 1970-1980-е годы. Здесь елка напомнит об Олимпиаде-80: главным элементом декора стал олимпийский мишка.

Кроме того, на участке Тверской улицы у домов №1-7 (от Газетного переулка до Манежной площади) воцарятся 1990-е и 2000-е. Здесь появилась мультипликационная ель, украшенная фигурками любимых персонажей детства.

Встретить Новый год в современных ритмах можно будет на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Дополнит тематическую зону театральная елка с видом на Большой театр.

На всех четырех площадках на Тверской возвели сцены с яркой иллюминацией для музыкальных и театральных представлений. В лаундж-зонах появились файеркапы – большие прозрачные сферы, внутри которых будет гореть очаг, работающий на биотопливе. На площадках гости также смогут понаблюдать за завораживающим танцем огня. Управляемый фейерверк будет запускаться каждый час, завершаясь фонтаном из конфетти.