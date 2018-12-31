РИАМО - 31 дек. Жители и гости столицы с понедельника и по 8 января могут оставить свои автомобили на городских платных парковках бесплатно, сообщается на сайте московского паркинга.

«Парковка на улицах столицы в новогодние праздники с понедельника и по 8 января будет бесплатной. Отметим, что без оплаты можно припарковаться в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступили в силу изменения в правилах платной парковки», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке и следовать указаниям дорожных знаков.

В то же время в праздники плоскостные парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.

В центре Москвы с 15 декабря изменились правила пользования платными парковками. Нововведения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составляет 5 минут вместо 15. На 237 улицах отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысили до 380 рублей.