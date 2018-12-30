РИАМО - 30 дек. На участке Лермонтовского проспекта в столице будет ограничено движение транспорта до 31 мая из-за продления сроков работ по строительству Кожуховской линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи с продлением сроков производства работ по строительству Кожуховской линии метрополитена. Участок: Лермонтовский проспект от пересечения с Привольной улицей до дома 2, корпус 1, по Лермонтовскому проспекту. Период: с 28 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года», - говорится в сообщении.

По направлению в центр на проспекте перекроют две полосы движения, ограничения будут действовать круглосуточно.

Некрасовская ветка (проектное название – Кожуховская) пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями (БКЛ) метро в районе шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица», которая расположена в начале Рязанского проспекта, а далее за МКАД – в Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовку.

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.