РИАМО - 30 дек. Торговый центр «Мега» в подмосковных Химках работает штатно после эвакуации сотрудников и посетителей из-за обнаружения бесхозного предмета, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВДРФ по Московской области.

Ранее 1 тысяча сотрудников и посетителей «ТЦ «Мега Химки» были эвакуированы из-за бесхозного предмета. На месте работали сотрудники полиции, МЧС, аварийно-спасательной службы, кинологи. Проезд к «Меге» перекрывали, из-за этого около ТЦ возник крупный затор из машин.

«Бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. Торговый центр будет работать штатно», - сказал собеседник агентства.

Видео эвакуации ТЦ «Мега» в Химках>>