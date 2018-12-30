РИАМО - 30 дек. В столице 31 декабря ожидается небольшой снег, ветер до 10 метров в секунду, местами прогнозируется гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет), 31 декабря 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 30 декабря на 31 декабря минус 6-4 градуса, днем 31 декабря – минус 4-2 градуса. Ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Днем облачно. Небольшой снег», - говорится в сообщении.

В столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Также местами прогнозируется гололедица.