РИАМО - 30 дек. Пожар произошел в частном доме в деревне Праслово Можайского городского округа, в результате возгорания пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 18:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Можайский городской округ, деревня Праслово, дом 42.

«Есть пострадавшие. На место убыла оперативная группа Можайского пожарно-спасательного гарнизона. В 19:13 - локализация. В 19:18 - локализация открытого горения»- говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 12 человек и четыре единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.