РИАМО - 30 дек. Московский «Спартак» на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов одолел «Сочи», сообщает Газета.ru.

«Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1. Первыми открыли счет в матче хозяева: на 17-й минуте встречи в меньшинстве отличился Дмитрий Архипов. Московский клуб смог отыграться в середине второго периода усилиями Артема Федорова. Основное время и овертайм завершилось вничью», - говорится в сообщении.

Исход игры хоккеисты решили в серии послематчевых буллитов. Решающий бросок нанес игрок столичного клуба Каспарс Даугавиньш.

Следующий матч в КХЛ «Спартак» сыграет 3 января с «Барысом».