РИАМО - 30 дек. Новогодние мероприятия на Тверской улице в Москве начнутся 31 декабря в 14:00, сейчас на улице ведутся работы по монтажу сцен, шале и арт-объектов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На Тверской кипит работа, остались буквально считанные часы до того времени, когда здесь развернется огромная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». С учетом того темпа, с которым идет работа, надеюсь, что завтра эта площадка откроется раньше. Планировали в 17:00, откроем в 14:00. Так что милости просим на Тверскую», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тверская улица будет закрыта до середины дня 3 января из-за народных гуляний.

В этом году главная тема гуляний на Тверской – «Новый год моего детства». Оформление и культурную программу посвятят истории и традициям праздника в разные десятилетия – с 1950-х годов до наших дней. Четыре площадки развернутся от Козицкого переулка до Манежной площади, а также на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Каждую тематическую зону, символизирующую определенную эпоху, украсят семиметровые живые ели с уникальным дизайном.

В районе домов 15 и 17 (между Козицким и Вознесенским переулками) расположится площадка «Новый год в стиле 1950–1960-х». Елку здесь украсят в космической тематике. Дерево оформят фигурками космонавтов, спутников, ракет и другими игрушками, созданными в память о первом полете человека к звездам. Площадка между домами 9 и 13 (от Вознесенского до Газетного переулка) перенесет в 1970–1980-е годы. Здесь елка напомнит об Олимпиаде – 1980: главным элементом декора станет олимпийский мишка.

Кроме того, на участке Тверской улицы у домов №1–7 (от Газетного переулка до Манежной площади) воцарятся 1990-е и 2000-е. Здесь появится мультипликационная ель, украшенная фигурками любимых персонажей детства.

Встретить Новый год в современных ритмах можно будет на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Дополнит тематическую зону театральная елка с видом на Большой театр.

На всех четырех площадках на Тверской возведут сцены с яркой иллюминацией для музыкальных и театральных представлений. В лаундж-зонах появятся файеркапы – большие прозрачные сферы, внутри которых будет гореть очаг, работающий на биотопливе. На площадках гости также смогут понаблюдать за завораживающим танцем огня. Управляемый фейерверк будет запускаться каждый час, завершаясь фонтаном из конфетти.