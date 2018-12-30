РИАМО - 30 дек. Российские ученые разработали новый метод для исследования биомеханических изменений тканей глаза после лазерной операции, сообщает Газета.ru.

Некоторые заболевания глаз – повышенное внутриглазное давление или нарушение остроты зрения – можно скорректировать, модифицируя структуру склеры и форму роговицы глаза нехирургическим методом облучения инфракрасным лазером. Однако пока трудно обеспечивать надлежащий контроль точности и эффективности таких процедур не повреждающим способом.

«В рамках выполнения проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), российские ученые из Института прикладной физики РАН и Института фотонных технологий РАН предложили решение, описанное в серии публикаций в Journal of Biophotonics, Journal of Biomedical Optics и Laser Physics Letters», - говорится в сообщении.

В свей работе исследователи применили собственную методику, позволяющую исследовать деформации и изменения механических свойств в толще препарата – оптическую когерентную эластографию (ОКЭ). В качестве объектов были использованы образцы таких коллагеновых тканей, как роговица глаза кролика и хрящ свиньи. Их подвергли процедурам локализованной термомеханической модификации с использованием методов и режимов лазерного облучения.

«Результаты хорошо согласуются с данными, полученными различными методами микроскопии и при теоретическом компьютерном моделировании. Однако оптическая когерентная эластография не требует специальной подготовки препарата с использованием обезвоживания, окрашивания и прочих разрушающих процедур», - добавляется в материале.

Разработанный неинвазивный эластографический подход может применяться в медицине для оперативной оценки долговременной стабильности хрящевых имплантов, подготовленных методами лазерного изменения формы, а также для контроля процедур термомеханической модификации роговицы и при разнообразных диагностических исследованиях.

«Предварительные результаты позволяют рассчитывать на перспективность использования ОКТ-эластографии для выполнения «оптической биопсии» опухолевых заболеваний, причем не просто для различения ткани в состоянии нормы и патологии, но и для более тонкого дифференцирования опухолей различных типов, имеющих разную степень злокачественности и требующих различных тактик лечения», - отметил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией волновых методов исследования структурно-неоднородных сред ИПФ РАН Владимир Зайцев.