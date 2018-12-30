РИАМО - 30 дек. В подмосковной Электростали двое неизвестных с ножом угрозами заставили прохожего отдать им кошелек с деньгами, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 декабря в 00:04 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1968 года рождения с заявлением о том, что 28 декабря около 21:05 на улице Победы в городском округе Электросталь двое неизвестных, угрожая ему ножом, открыто похитили кошелек с денежными средствами в размере 15 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.