РИАМО - 30 дек. Эвакуированные посетители торгового центра «Мега» в подмосковных Химках не расходятся и ждут открытия здания после эвакуации, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.
В воскресенье посетителей торгового центра «Мега» в Химках эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета. Проезд к «Меге» перекрыли, из-за этого около ТЦ возник крупный затор из машин.
В настоящее время территория «Меги» огорожена лентой. Эвакуированные посетители ждут открытия центра перед главным входом. Охранники ТЦ с громкоговорителями просят людей отойти на безопасное расстояние.
При этом посетители на автомобилях уже более часа не могут выехать с парковки «Меги» из-за крупной пробки. На месте работают сотрудники полиции, МЧС, аварийно-спасательной службы, кинологи.
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