РИАМО - 30 дек. Эвакуированные посетители торгового центра «Мега» в подмосковных Химках не расходятся и ждут открытия здания после эвакуации, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В воскресенье посетителей торгового центра «Мега» в Химках эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета. Проезд к «Меге» перекрыли, из-за этого около ТЦ возник крупный затор из машин.

В настоящее время территория «Меги» огорожена лентой. Эвакуированные посетители ждут открытия центра перед главным входом. Охранники ТЦ с громкоговорителями просят людей отойти на безопасное расстояние.

При этом посетители на автомобилях уже более часа не могут выехать с парковки «Меги» из-за крупной пробки. На месте работают сотрудники полиции, МЧС, аварийно-спасательной службы, кинологи.

Эвакуация ТЦ «Мега» в Химках. ВИДЕО>>