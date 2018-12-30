РИАМО - 30 дек. От дома в подмосковном Раменском неизвестный украл автомобиль Toyota Camry, материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 декабря в 11:10 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1991 года рождения с заявлением о том, что 29 декабря с 02:00 до 08:30 от дома по месту проживания заявителя в Раменском неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».