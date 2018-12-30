РИАМО - 30 дек. В уходящем году в столице снизилось количество жалоб на администрацию и сотрудников городских школ, сообщает Федеральное агентство новостей.
Итоги работы в сфере столичного образования подвел руководитель профильного департамента московской мэрии Исаак Калина.
«Уменьшение количества жалоб москвичей на школы – это для нас самый главный результат», — сказал Калина.
Он подчеркнул, что сокращение числа жалоб на школы в департаменте рассматривают как победу. Кроме того, это говорит о том, что сами образовательные учреждения развиваются по верному пути.
Калина добавил, что в следующем году работа школ будет улучшена по всем показателям.
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