РИАМО - 30 дек. Дорожная ситуация в Москве вечером в предпоследний день года оценивается в один балл из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

«Сейчас на дорогах Москвы неожиданно свободно. Общий балл в городе — один балл, что на три балла ниже обычного», - говорится в сообщении.

Ранее столичные власти посоветовали водителям пересесть с личных автомобилей на городской транспорт при поездках в центр, поскольку из-за фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре перекрыли улицы.

Также москвичам напомнили о традиционном усилении мер безопасности на всей транспортной системе города и более частом досмотре пассажиров и багажа.